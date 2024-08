Seit 1624 urkundlich belegt Brauchtumsumzug feiert 400 Jahre Faasend in Saarwellingen – sogar mit Gast aus Australien

Dicke Regenwolken türmten sich am Sonntag gegen 13 Uhr am Himmel über Saarwellingen auf. Doch es blieb trocken – vielleicht war es ein neugieriger Wettergott, der die Wolken weiterschob, um zu schauen, was sich denn da auf den Straßen abspielte. Denn das hatte es so noch nie gegeben – anlässlich des Jubiläums 400 Jahre Saarwellinger Faasend veranstalteten die Gemeinde, der Heimat- und Verkehrsverein und die Karnevalsgesellschaften Gold- Blaue- und Rot-Weisse-Funken einen großen Brauchtumsumzug mit fast 30 Gruppen.