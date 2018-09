Spaziergang auf dem Baumwipfelpfad

Das Café Vergissmeinnicht bietet in Kooperation mit der Gemeinde Saarwellingen eine Halbtagesfahrt zum Baumwipfelpfad an der Saarschleife an. Die Fahrt findet am Mittwoch, 26. September, statt. Der 1250 Meter lange Weg bietet eine außergewöhnliche Perspektive auf eine einzigartige Landschaft. Von dem 42 Meter hohen Aussichtsturm kann das Wahrzeichen des Saarlandes, die Saarschleife, bewundert werden. Im Anschluss an den kurzen Spaziergang können sich die Teilnehmer im Wiesenhof in Orscholz bei Kaffee und Kuchen stärken.

Die Fahrt startet um 13.40 Uhr in Schwarzenholz am Brunnen. Von dort aus werden um 13.50 Uhr die Bushaltestelle am ehemaligen Gasthaus Bauer in Reisbach und die Bushaltestelle am Alten Schloss in Saarwellingen um 14 Uhr angefahren. Gegen 19.30 Uhr endet die Fahrt wieder in Saarwellingen.

Die Fahrt nach Orscholz sowie der Eintritt zum Baumwipfelpfad kostet 20 Euro. Menschen mit Schwerbehindertenausweis bezahlen 15 Euro.

Anmeldung im Leo-Grünfeld-Haus in der Engelstraße 12 in Saarwellingen, Zimmer C.008 oder per Telefon (0 68 38) 90 07-1 76.