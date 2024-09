Saarwellingen Renaturierung des Ellbachs in Saarwellingen wird fortgesetzt

Die Maßnahmen stehen in Zusammenhang mit den geplanten Sanierungen der Halden Luisenthal und Duhamel der RAG Aktiengesellschaft. Die Baukosten für den Gewässerumbau des Ellbachs werden daher durch die RAG finanziert. „Durch die Sanierung der Halde Luisenthal gibt es die Verpflichtung, den dortigen Eingriff an anderer Stelle auszugleichen“, erläutert Stefan Jennewein, Projektingenieur der LA Plus. Eine besondere Herausforderung stelle dabei der Weiher auf dem Haldenplateau dar. Dieser gilt als artenreicher Lebensraum für Wasservögel. „Hier am Ellbach schaffen wir ein Ausweich- und Ersatzquartier für diese Wasservögel, da durch die Einstellung der künstlichen Wasserzufuhr zum Haldenplateau in Luisenthal mit einer Reduzierung der vorhandenen Wasserfläche zu rechnen ist. Diese Maßnahme geschieht vorlaufend zur eigentlichen Sanierung der Halde Luisenthal und gilt als vorgezogene Artenschutzmaßnahme.“