Saarwellingen Neues Buch widmet sich den Opfern des Zweiten Weltkriegs

„Leider muss ich Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass ihr lieber, hoffnungsvoller Sohn am 11. Oktober 1942 an der am 9. Oktober erlittenen, schweren Verletzung in einem Feldlazarett verstorben ist…“ So beginnt eine von vielen Todesnachrichten, die zu Kriegszeiten auch in Saarwellingen eintrafen.