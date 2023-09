Fußball-Saarlandliga Keine Taxi-Fahrt trotz Kirmessieg für den SC-Trainer

„Schade, dass keine Ferien mehr sind, sonst hätte ich mir heute ein Taxi nach Hause genommen“, sagte Alexander Stamm, Trainer des Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach, am Sonntag – und lachte. Der Grund? Seine Mannschaft hatte soeben das Kirmesspiel zu Hause gegen Oberliga-Absteiger SV Elversberg II mit 4:2 (2:1) gewonnen. Gerne hätte der Übungsleiter, der als Lehrer arbeitet, dies gemeinsam mit seinen Spielern ausgiebig gefeiert. Doch da er am Montag pünktlich in der Schule sein musste, fiel dies für den 41-Jährigen aus.