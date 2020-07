16. Auflage, coronabedingt ist vieles anders : Das bietet die traditionelle Veranstaltung im Corona-Jahr

Saarwellingen Hier eine Übersicht über das Programm bei der 16. Jazzwerkstatt.

Dienstag, 9.45 Uhr: Gilad Atzmon: Playing Around the Melody.

Mittwoch, 9.30 Uhr: Pulse by Jim Hart/9.45 Uhr: Randolph Matthews: The Primacy of the Voice.

Freitag, 9.30 Uhr: Pulse by Jim Hart/9.45 Uhr: Enzo Zirilli: I got Rhythm.

Samstag, 9.30 Uhr: Yaron Stavi: Being in the Low End – the meaning of bass.