Ende einer Kirche : „Tag der Aufgabe der Kirche St. Pius“

Der Tabernakel auf dem Altar ist leer, das ewige Licht verlischt: Die katholische Pfarrkirche St. Pius X. in Saarwellingen ist profaniert. Foto: Dominik Holl

Saarwellingen Weihbischof Brahm: Der Ort bleibt auf seine Weise ein Ort der Hoffnung. Gebäude wird nun abgerissen.

Zum letzten Mal klangen am Sonntagvormittag ehrfürchtige Gesänge durch das Gotteshaus St. Pius. Die zweite Kirche in Saarwellingen verlor an diesem Tag ihre Weihe und ist nun ein weltliches Gebäude.

Noch einmal fand ein Gottesdienst statt, wie ihn etliche aus früheren Zeiten kennen. Mit vollen Kirchenbänken, vielen Messdienern sowie dem starken Kirchenchor von St. Blasius und zahlreichen Pastoren. Darunter die ehemaligen Pfarrer von St. Pius, Josef Bilsdorf und Karl-Heinz Gorges. Um die 250 Menschen fanden sich zum Abschied ihrer Kirche ein. Allerdings wie so oft fast nur die älteren Generationen. Etliche von ihnen hatten Tränen in den Augen. „Das macht mich traurig“, sagte ein älterer Mann. „Wir sind hier groß geworden“, erinnerte sich eine junge Mutter mit geröteten Augen, deren Sohn in St. Pius getauft worden war.

„Der heutige Gottesdienst ist sicher für viele Saarwellinger ein trauriger Anlass“, sagte Pfarrer Bernd Seibel bezüglich der starken Anwesenheit. Es sei „heute der Tag der Aufgabe der Kirche St. Pius gekommen“. Dieser Gottesdienst gelte aber auch als Dankgottesdienst für die 60 Jahre des Bestehens. „Es bewegt uns alle hier, dass die Kirche St. Pius geschlossen wird“, sagte Weihbischof Robert Brahm.

Pfarrer Bernd Seibel verlas das bischöfliche Dekret, mit dem St. Pius seine kirchliche Weihe verloren hat. Foto: Johannes Bodwing

Das habe sich keiner gewünscht. Denn viele hätten seit 1957 mitgeholfen, Kirche und Pfarrei aufzubauen. „War die Mühe damals vergeblich?“, fragte Brahm. „Ich denke nicht.“ Denn St. Pius sei 60 Jahre lang ein geistiges Zentrum gewesen und aus der heutigen Kirche entstehe „ein Ort für die Kleinsten unter uns“. Somit bleibe es weiterhin „ein Ort der Hoffnung“. Nach Ende des Gottesdienstes leitete Pfarrer Seibel die Rücknahme der Kirchenweihe ein.

Dazu verlas er das Dekret zur Profanierung von St. Pius, das Bischof Stefan Ackermann erlassen hatte. Im Anschluss entnahm Seibel das Allerheiligste aus dem Tabernakel. Nach diesen Handlungen kann St. Pius niedergelegt werden. So sehen es die Pläne der Lebenshilfe vor. Sie will nach bisherigen Informationen an diesem Standort einen Kindergarten errichten und im Pfarrhaus eine Wohngruppe. Als Gründe für die Aufgabe von St. Pius gelten unter anderen schwindende Besucherzahlen bei den Gottesdiensten sowie Priestermangel.

St. Pius Saarwellingen, 1959 gebaut, soll nun abgerissen werden. Foto: Dominik Holl

Außerdem standen zum Teil kostenintensive Reparaturen an, wie beispielsweise für die Heizung. „Die Fenster gehen nach Mönchengladbach in ein Institut“, sagte Pfarrer Seibel erleichtert dieser Zeitung. Die Objekte für die religiösen Zeremonien kommen nach St. Blasius, ebenso die große Statue des der Heiligen Pius X. Von den drei Glocken der Kirche werde eine von der Lebenshilfe übernommen, eine andere von der Gemeinde.

Das Allerheiligste ist dem Tabernakel entnommen, St. Pius ist seit Sonntag ein weltliches Gebäude. Foto: Johannes A. Bodwing. Foto: Johannes A. Bodwing