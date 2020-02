Polizei : Tannenbaum fällt in Saarwellingen vom Auto und verursacht Unfall

Tannenbaum fällt in Saarwellingen vom Auto und verursacht Unfall

Saarwellingen Ein verlorengeganger Tannenbaum hat einen Unfall mit einem Verletzten bei Saarwellingen verursacht. Wie die Polizei Lebach mitteilt, war am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr ein bisher unbekannter Autofahrer auf der B 269 (Fordstraße) unterwegs.

Offenbar weil er seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte, verlor er einen etwa 1,50 Meter hohen Tannenbaum. Dieser blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer aus Saarlouis , der aus Richtung Bilsdorf kommend zur A 8, Anschlussstelle Nalbach, wollte, musste dem Tannenbaum ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte in der Böschung mit dem Fahrzeugheck an einen Baum. Neben dem Sachschaden am Auto meldet die Polizei leichte Verletzungen beim Fahrer.