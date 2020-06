Polizei Lebach sucht Zeugen : Drei versuchte Einbrüche in Saarwellinger Mehrfamilienhaus

Saarwellingen Zeugen gesucht: Täter hebelt Haustür auf, scheitert aber an drei Wohnungstüren.

(nic Am Wochenende hat ein Unbekannter versucht, in mehrere Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Vorstadtstraße in Saarwellingen einzudringen. Wie die Polizei Lebach meldet, hat der Täter zunächst die Hauseingangstür aufgehebelt. Anschließend versuchte er, sich Zugang zu drei Wohnungen in dem Haus zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen gelang es dem Täter jedoch nicht, die Wohnungstüren zu öffnen und er ließ wohl von seinem Vorhaben ab, vermutet die Polizei.