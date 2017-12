später lesen Zeugen gesucht Polizei sucht Zeugen von Brandstiftungen Teilen

(red) Am frühen Morgen des vergangenen Samstags vor Weihnachten wurden der Polizei gegen halb sechs zwei Brände in der Bahnhofstraße in Saarwellingen gemeldet. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brände geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Hinter dem Anwesen Bahnhofstraße 26 brannte zunächst dort gelagerter Sperrmüll. Kurze Zeit später brannten mehrere Mülltonnen hinter dem Anwesen Bahnhofstraße 27. Beide Feuer konnte die Feuerwehr schnell löschen. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die zur Brandzeit im Bereich der Bahnhofstraße in Saarwellingen gesehen wurden, machen können, um Hinweise an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken.