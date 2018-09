Verletzter einfach zurückgelassen

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Radfahrers, der die Landstraße aus Richtung Fraulautern kommend ebenfalls in Richtung Saarwellingen befuhr.

Das Auto streifte den 18-jährigen Radfahrer, der im Anschluss in den rechten Straßengraben stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen an einem Bein und am Ellenbogen des rechten Armes zu. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Lebach, Tel. (0 68 81) 50 50.