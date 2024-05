Bürgermeister-Kandidaten liefern Ideen Wie soll die Gemeinde Saarwellingen in fünf Jahren aussehen?

Großer Andrang in der Schulze-Kathrin-Halle in Schwarzenholz. Der Grund: Das rege Interesse an der Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten für die kommende Bürgermeister-Wahl. Nächsten Sonntag, 9. Juni, haben es die Saarwellinger in der Hand, darüber zu entscheiden, wer die Nachfolge von Bürgermeister Manfred Schwinn (SPD) antritt. Zur Wahl stehen: Horst Brünnet (Freie Wähler Gemeinschaft), Stephan Gratz (Einzelbewerber) und Gero Müller-Adams (SPD). Und über 350 Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, welcher der drei sich im direkten Duell am besten schlägt.