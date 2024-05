Bürgermeister-Wahl in Saarwellingen Kandidaten stellen sich bei Podiumsdiskussion den kritischen Fragen der Bürger

Schwarzenholz · Wie sieht es mit der Flächenentsiegelung in der Gemeinde Saarwellingen aus? Und wie soll das Problem der Hallenbelegung gelöst werden? Um diese und weitere Fragen drehte sich am Montagabend eine Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl in Saarwellingen. Wir geben eine kurze Zusammenfassung.

28.05.2024 , 18:04 Uhr

Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die anstehende Bürgermeister-Wahl in Saarwellingen. Über 350 Besucher waren in die Schwarzenholzer Schulze-Katrin-Halle gekommen, um diese zu verfolgen (von links): Moderator Gerhard Alt, der parteilose Kandidat Stephan Gratz, Horst Brünnet von der Freien Wähler Gemeinschaft und Gero Müller-Adams, SPD. Foto: Ruppenthal