Überraschende Wende Torjäger Cortese bleibt doch beim SC Reisbach

Zwei Überraschungen gab es am Sonntag beim Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach. Im Rahmen des letzten Saison-Heimspiels gegen den TuS Herrensohr verabschiedete der Club die Akteure, die den Verein am Saison-Ende verlassen. Dabei war ein Spieler nicht dabei, dessen Abgang eigentlich schon seit mehreren Monaten feststand. Offensiv-Leistungsträger Nicola Cortese wollte zur neuen Runde zum Ligakonkurrenten SF Köllerbach wechseln, hat sich nun aber am Dienstag nach einem Gespräch mit der Sportlichen Leitung des SCR dazu entschieden, weiter in Reisbach zu bleiben. Sehr zur Freude von Trainer Sebastian Saia: „Nicola ist unser aktuell mit Abstand torgefährlichster Spieler und darüber hinaus ein feiner Kerl“, erklärte der Übungsleiter. Cortese führt mit 19 Treffern die vereinsinterne Torjägerliste vor Jan Demmerle (elf Tore) an.