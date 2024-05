Plan im Gemeinderat präsentiert Sorgenkind der Gemeinde – wie es jetzt mit der Festhalle weitergehen soll

Wie geht es weiter mit der Festhalle in Saarwellingen? Über diese Frage hat sich die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren viele Gedanken gemacht, seit der Neubau wegen gestiegener Kosten zunächst auf Eis gelegt wurde. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hat Bürgermeister Manfred Schwinn nun auf diese Frage eine Antwort gegeben.