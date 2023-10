Saarwellingen Taizé-Gebet, Zauberei und Kunst aus Glas erwarten Besucher beim Tag der offenen Kirchen

Seit über zehn Jahren findet die Nacht der offenen Kirchen in Saarwellingen im Zweijahresrhythmus statt. Letztmals fand sie 2019 statt und pausierte dann coronabedingt. Für jeweils eine Stunde organisiert eine Pfarrei das Programm in ihrer Kirche. Anschließend sind die Gäste eingeladen, zum nächsten Programmpunkt in ein anderes Gotteshaus umzuziehen. Waren die neuapostolischen Christen bisher an der Gestaltung eines Programmpunkts in einer der katholischen Kirchen beteiligt, stellen sie in diesem Jahr erstmals ihr eigenes Gotteshaus zur Verfügung.