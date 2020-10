Polizeieinsatz in Saarwellingen : Betrunkene schlagen vor einer Kneipe Polizistin und Rettungskräfte

Saarwellingen Drei Betrunkene haben in Saarwellingen nachts vier Einsatzkräfte aus Polizei und Rettungsdienst leicht verletzt.

Mehrere Personen würden sich vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Saarwellingen streiten, wurde der Polizei Lebach am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr gemeldet. Fast zeitgleich forderte eine Rettungswagenbesatzung über die Führungs- und Lagezentrale Unterstützung an selber Stelle an, da sie von Betrunkenen angegriffen wurden. Bei dem Einsatz wurden vier Einsatzkräfte aus Polizei und Rettungsdienst leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 23-Jährige auf einer Geburtstagsfeier zu viel getrunken und musste medizinisch versorgt werden. Während ihrer Behandlung im Rettungswagen randalierte und pöbelte ihr 33-jähriger, stark betrunkener Bruder erst gegen die Sanitäter und dann gegen die Polizisten. Ein bislang unbeteiligter, ebenfalls stark alkoholisierter 22-Jähriger aus Lebach griff in das Geschehen ein und schlug unvermittelt einer 30-jährigen Polizistin mehrfach ins Gesicht. Diese musste später im Krankenhaus behandelt werden.