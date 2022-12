Nach Schließung des Edeka-Markts in Schwarzenholz : Linke fordern Bürgerbus für Saarwellingen

In Wallerfangen kommt bereits ein Bürgerbus zum Einsatz (Archivfoto). Foto: Bodwing Johannes A.

Schwarzenholz Mit „großer Bestürzung“ reagiert die Partei die Linke auf die Schließung des Edeka-Markts in Schwarzenholz. „Gerade ältere Personen, die ohne Auto nicht so mobil sind, werden jetzt ganz hart getroffen“, teilen der Fraktionschef Alfred Pfannebecker und der Vorsitzende Hans Kiechle in einer Presseerklärung mit.