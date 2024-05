Fußball-Saarlandliga Ein 19-Jähriger startet richtig durch

Kaum ist er da, ist er auch schon nicht mehr wegzudenken: Maximilian Schläffer, mit 19 Jahren der Jüngste im Kader, spielt erst seit Januar beim Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach – und stand seitdem in allen Liga-Begegnungen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld. In elf Begegnungen kam der Winter-Neuzugang so auf 990 Minuten. Zum Vergleich: Für seinen vorigen Club, den Oberligisten FV Diefflen, stand der Defensivspieler in der Hinrunde insgesamt nur 143 Minuten auf dem Feld.