Kita Kinderland : Legionellen in Saarwellinger Kita: Ursachensuche läuft

Saarwellingen/Saarlouis „ In Trinkwasserproben wurden erneut Legionellen nachgewiesen. Zeitnah soll entschieden werden, was dagegen getan wird.

Es bestand nie eine akute Gesundheitsgefahr in der Einrichtung und es wird auch nie eine eintreten, weil wir von Anfang an entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben“, sagt Henning Adam, Hygiene-Kontrolleur beim Gesundheitsamt Saarlouis. Wie die SZ berichtete, ergaben kürzlich Routineuntersuchungen des Trinkwassers in der Kita Kinderland in Saarwellingen, dass der Erreger dort erneut aufgekeimt war, mit Werten „im geringen bis mittleren Bereich“. Deswegen werden die Kinder mit Waschlappen gesäubert statt geduscht; die Zähne putzen sie mit Flaschenwasser.