Eröffnung : Lebenshilfe eröffnet die Krippe Waldwichtel

Saarwellingen Als Kinderkrippe mit Vorzeigecharakter im Saarland bezeichneten Redner am Sonntagvormittag die neue Einrichtung Waldwichtel. Die stellte sich bei einem Sommerfest der Lebenshilfe ganztägig vor.

Am nördlichen Ortseineingang von Saarwellingen, zwischen Erich-Pohl-Haus und Kita „St. Pius“, liegt der Neubau der Lebenshilfe im Kreis Saarlouis. Waldwichtel ist eine inklusive Krippe für Kinder von der achten Woche bis zum dritten Lebensjahr.

„Wir schließen damit eine bisher schmerzhafte Lücke in unserer Angebotspalette für Menschen mit Behinderung“, sagte der Vorsitzende der Lebenshilfe, Roland Steinmetz, bei der Einweihungsfeier. Damit entlaste man Eltern, Angehörige und Sorgeberechtigte. Für diese Altersgruppe behinderter Kinder „haben wir in der Vergangenheit nichts gehabt“, sagte Landrat Patrik Lauer.

Damals wurde in Kooperation mit der Gemeinde Saarwellingen der Neubau auf dem Gelände des Erich-Pohl-Hauses beschlossen. Diese Kinderkrippe ist Teil eines Komplexes unterschiedlicher Einrichtungen für behinderte Menschen am Standort Saarwellingen.

2018 fand der Spatenstich statt, nach einem Jahr Bauzeit nun die Einweihung. Rund 950 Quadratmeter Nutzfläche bietet die Kinderkrippe Waldwichtel. Die vier Gruppenräume sind jeweils mit Schlaf- und Waschraum versehen. Ein geräumiger Lichthof schafft Möglichkeiten für Spiel und Geselligkeit im Freien. Vor dort gibt es in alle Richtungen Zugänge zum Innern. Einer davon führt in die Turnhalle, andere in einen breiten rundum laufenden Flur.