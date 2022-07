Landeswettbewerb : Jugendrotkreuzler gewinnen Wettbewerb

Beim Landeswettbewerb mussten die Jugendrotkreuzler ihr Können unter Beweis stellen, und wie hier die angedeuteten Wunden einer Frau versorgen. Foto: Marcel Schreiner

Saarwellingen/Merzig/Alsweiler Der Nachwuchs des DRK wurde auf die Probe gestellt. Zu den Siegern beim Landeswettbewerb gehören Kinder aus Saarwellingen.

Mit einem Landeswettbewerb hat das saarländische Jugendrotkreuz (JRK) am Sonntag in Saarwellingen seine Jugendgruppen auf die Probe gestellt und die Besten ermittelt. Das hat das Deutsche Rote Kreuz mitgeteilt. In der ersten Stufe (Sechs- bis Zwölfjährige) hat sich die Gruppe aus Fitten-Hilbringen den Sieg gesichert. Der zweite Platz in dieser Kategorie ging an die Jugendlichen aus Merchingen.

Auch in der zweiten Stufe (13- bis 16-Jährige) konnte die JRK-Gruppe aus Merchingen überzeugen und sicherte sich so das Ticket zum Bundeswettbewerb der Stufe zwei in Mainz. Den zweiten Platz belegte die Gruppe aus Saarwellingen. In der dritten Kategorie (17- bis 27-Jährige) hat sich die JRK-Gruppe aus Alsweiler den Sieg gesichert und reist als Landessieger zum Bundeswettbewerb der dritten Stufe nach Berlin. Die JRK-Gruppe aus Reisbach erreichte den zweiten Platz.

Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs JRK-Gruppen aus den Landkreisen Saarlouis, Merzig-Wadern und St. Wendel hatten beim Landeswettbewerb mitgemacht. Diese mussten sich in fünf Bereichen messen: Erste Hilfe, Soziales, Rot-Kreuz-Wissen, Sport und Spiel sowie musisch-kulturelle Kompetenz. Der Bereich Erste Hilfe ist in eine Einzel- und eine Gruppenaufgabe aufgeteilt. Innerhalb der Gruppenaufgabe mussten die Teilnehmenden sich beispielsweise um Verletzte eines Fahrradunfalls mit einem Auto kümmern. Bei den anderen Themenbereichen ging es mal um Ideen zur Kinder- und Jugendbeteiligung, mal um den Bau eines Roten Kreuzes mithilfe von Seilen und Bausteinen. Sportlich wurde es an der Sport- und Spiel-Station, bei der die Gruppen unter anderem gemeinsam Seilspringen oder Wasser transportieren m ussten. Wettbewerbsleiter Marcel Schreiner, stellvertretender JRK-Landesleiter, überreichte mit der JRK-Landesleiterin Julia Martens die Medaillen und Urkunden sowie das Preisgeld in Höhe von 100 und 75 Euro.

Im Saarland engagieren sich insgesamt 2000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Jugendrotkreuz. Sie organisieren sich in zirka 125 DRK-Ortsvereinen mit einer oder mehreren JRK-Gruppen. In den sieben Kreisverbänden gibt es etwa 130 JRK-Gruppen.

Dass von diesen nur sechs am Landeswettbewerb teilnahmen, hat mehrere Gründe, wie das DRK auf SZ-Anfrage mitteilt. Zum einen war das gemeinsame Üben und Lernen in den vergangenen Jahren durch die Pandemie eingeschränkt. Zudem gibt es eine Mindestanzahl an Gruppenmitgliedern für den Wettbewerb und vielen Betreuern fehlt die Zeit für solche Aktivitäten.