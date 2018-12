Ab 1. Januar ändert sich im Busnetz der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS) einiges. Deshalb ist der Fahrplanwechsel nicht wie gewohnt Mitte Dezember angesetzt, sondern erst zum Neujahrstag. Grund dafür ist der neue Nahverkehrsplan des Landkreises Saarlouis. Einiges ändert sich, insbesondere in den Gemeinden Saarwellingen, Nalbach und Schmelz sowie in der Stadt Lebach.

Seit zwei Jahren schon fahren die KVS-Busse im ganzen Kreis Saarlouis: Zum 1. Januar 2016 hatte die KVS zusätzlich zum bisherigen Bereich den Linienverkehr im Raum Lebach, Schmelz, Nalbach und in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg übernommen. Dies galt zunächst nur für drei Jahre und mit der Auflage, keine Änderungen am bestehenden Angebot vorzunehmen. Seit zwei Jahren betreibt die KVS auch in Lebach ein zusätzliches Kunden-Center, das gut angenommen wird, sagt Silvia Paulus, Sprecherin der KVS, „und wir werden die Öffnungszeiten auch ausdehnen.“

Doch nun hat der Landkreis Saarlouis die KVS beauftragt, ab dem 1. Januar 2019 für die kommenden zehn Jahre den Linienverkehr im gesamten Kreisgebiet durchzuführen. Denn der Nahverkehr soll aus einem Guss sein und aus einer Hand für den gesamten Landkreis angeboten werden. Um das Angebot überall gleichwertig zu gestalten, wurde in den neuen Bedienungsgebieten aufgestockt — und zwar um rund 300 000 Fahrplan-Kilometer. „Es wurden Taktverkehre auf zum Teil bekannten, aber zum Teil auch auf neuen Linienwegen eingerichtet und zusätzliche Angebote am Wochenende geschaffen“, fasst Paulus zusammen. Von Veränderungen besonders betroffen ist, weil sie an der Grenze der vorherigen Teilnetze liegt, die Gemeinde Saarwellingen. Hier bleiben die Linien 401 und 403 erhalten, die als Ringlinien den Ort Saarwellingen sowohl mit Saarlouis als auch mit Dillingen verbinden. Sie fahren aber nun seltener: Die Rundkurse werden statt wie bisher in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich im neuen Fahrplan nur noch stündlich bedient. Stattdessen fährt nach Saarlouis zusätzlich die neue Linie 463: Sie startet im Stundentakt von Lebach über Falscheid, Reisbach und Saarwellingen bis nach Saarlouis. Der Ortsteil Reisbach profitiert ebenfalls von der veränderten Linienführung: Saarlouis und Lebach sind für Fahrgäste aus Reisbach nun erstmals über die 463 umsteigefrei erreichbar. „Das ist eine deutliche Verbesserung“, meint Paulus.

Die Verbindung aus Saarwellingen Richtung Dillingen wird durch einen neuen Ast der Linie 425 verstärkt. Die fährt jetzt vom Saarwellinger Schlossplatz weiter bis Nalbach; dort ist an der Haltestelle „Kirche“ ein Umstieg möglich, entweder auf die Linie 466 (nach Dillingen und Saarlouis oder Schmelz) oder auf die Linie R5 (von Dillingen nach Saarlouis oder Lebach). „Die Verbindungen werden damit insgesamt aufgestockt“, ergänzt die KVS-Sprecherin.

Auch die Gemeinde Schmelz profitiert von der Angebotserweiterung der KVS: Die Linie 466, die Schmelz über Nalbach mit Dillingen und Saarlouis verbindet, fährt in Zukunft im Stundentakt und verstärkt auch am Wochenende. „Hier hatten wir vorher teilweise gar kein Angebot“, erklärt Paulus. „Und die Busse fahren alle durch bis Saarlouis.“ In Richtung Limbach fährt jetzt mit der Linie 467 ebenfalls jede Stunde ein Bus. Die 467 fährt im neuen Fahrplan werktags im Stundentakt von Lindscheid über Dorf, Limbach, Schattertriesch und Michelbach nach Schmelz und zurück, am Wochenende alle zwei Stunden.

Erweiterungen gibt es auch in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Dort fährt die Linie 411 außer in die Ortsteile Eimersdorf und Fremersdorf ab Januar auch nach Gerlfangen. Und am Wochenende wird es nicht nur der Linie 411, sondern auch mit der 462, dem Niedgauexpress, mehr Fahrten geben. Komplett neu in der Gemeinde ist die Linie 461, eine Rufbuslinie, die bei Bedarf täglich fünf Mal fährt und erstmals die benachbarten Gemeinden Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen verbindet (siehe unten). Auch in Wallerfangen auf dem Saargau wird der Rufbus ausgebaut.

Ein weiterer Rufbus startet in der Stadt Lebach: Die neue Rufbuslinie 453 bedient die Stadtteile Landsweiler, Eidenborn, Falscheid und Hoxberg. Die Linie 463, die bisher auf dieser Route unterwegs war, ist im neuen Fahrplan auf neuer Strecke mit verbessertem Angebot unterwegs. Bei den Schulbussen der Linie 463 ändert sich aber nichts; sie fahren weiterhin zu den gewohnten Zeiten.

Stark ausgebaut wurde auch das Angebot auf der Linie 464 (von Lebach nach Gresaubach), die jetzt wochentags stündlich fährt und erstmals auch am Wochenende regelmäßig. Die Linie 473 fährt zudem alle zwei Stunden von Lebach über Thalexweiler nach Dörsdorf. Neu ist hier, dass sie bei Bedarf Montag bis Freitag als Rufbus bis Dorf im Bohnental weiterfährt. Gestrichen ist allerdings der Marktbus Lebach (Linie 468), der bisher Donnerstags fuhr. Er wird durch die täglichen Fahrten auf den Linien 463, 464 und 473 mehr als ersetzt, betont die KVS.

Das Fahrplanbuch 2019 für den Landkreis Saarlouis wird noch vor Weihnachten in allen Bussen und in den Vorverkaufsstellen verteilt. Daneben werden überall dort, wo sich Änderungen ergeben, im Laufe der 51. Kalenderwoche Gemeindefahrpläne in alle Haushalte verteilt. Auf www.kvs.de und über „saarfahrplan“, die kostenlose App des saarVV, können die neuen Verbindungen schon abgerufen werden. Die Fahrpläne an den Haltestellen werden am Silvestermorgen im gesamten KVS-Netz ausgetauscht.