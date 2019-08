Trinkwasser belastet : Erneut Legionellen in Saarwellinger Kita

Saarwellingen Kinderland I und II betroffen: Waschlappen-Reinigung statt Dusche, Zähneputzen mit Flaschenwasser.

In der Kita Kinderland in Saarwellingen ist das Trinkwasser erneut mit Legionellen belastet. Das bestätigte der Kreis Saarlouis als Träger auf Nachfrage der SZ.

„Zwischenzeitlich lagen die Proben in Kinderland II auch auf einem Wert, der nicht mehr gesundheitsgefährdend war. In Kinderland I war die Nutzung des Trinkwassers seit November 2017 nur beschränkt möglich. Aufgrund der Probleme in beiden Einrichtungen wurden regelmäßig in kurzen Zeitabständen Proben mikrobiologisch untersucht.“