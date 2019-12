Geschäftsaufgabe in Saarwellingen : Nach 71 Jahren schließt Condé die Tür ab

Nach 71 Jahren in der Schlossstraße Saarwellingen ist nun Schluss: So sah das Schaufenster vom Kofferladen Horst Condé am Samstag zum Finale aus - danach hat Inhaberin Judith Maurer es mit Packpapier zugeklebt. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Saarwellingen Seit 1948 gibt es das Traditionsgeschäft Horst Condé in Saarwellingen. Doch nun schließt der Laden, hat die Inhaberin schweren Herzens entschieden.

Draußen pulsiert der Einkaufstrubel zum dritten Adventswochenende rund um den Schlossplatz in Saarwellingen. Und auch im alteingesessenen Geschäft von Horst Condé geben sich die Kunden kurz vor Weihnachten die Klinke in die Hand. Und doch, eine fröhliche Stimmung will an diesem Morgen bei Inhaberin Judith Maurer und ihren Mitarbeiterinnen nicht aufkommen. Ganz im Gegenteil, Maurer ist im Gespräch mehr mal als einmal den Tränen nahe: Denn sie wird ihren Laden schließen, die Vernunft habe gesiegt, „bis hierhin und nicht weiter“, erklärt sie.

Seit 1948 bietet das Unternehmen in der Schlossstraße 9 in den eigenen Räumen Taschen, Geldbörsen, Ranzen und Reisegepäck an. Judith Maurer ist in der dritten Generation die Inhaberin – und in ihren Händen lag schließlich auch die schwere Entscheidung, das Geschäft aufzugeben. Seit Anfang des Jahres schon, sagt sie, wurden die Pläne immer konkreter. Vor allem das Kerngeschäft, die Koffer, brachen quasi von einem auf den anderen Tag weg. „Der Hersteller arbeitet zukünftig nur noch mit Unternehmen in 1a Lage zusammen, im Saarland wird es keine Koffer der Marke mehr zu kaufen geben“, erzählt sie. Auch der Onlinehandel mit dem Label ist bei Horst Condé weggebrochen.