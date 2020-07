Hier hatten sich Menschen auch gerne ausgetauscht : Feuer bereitete Saarwellinger Kleiderkammer ein jähes Ende

Saarwellingen 2015 wurde sie eröffnet, vor allem, um Flüchtlingen zu helfen. Und nicht nur das: Die Kleiderkammer in Saarwellingen entwickelte sich auch zum sozialen Treffpunkt. Ein Brand setzte dem allerdings erstmal ein Ende. Aber: Ein neuer Treffpunkt soll kommen.

Ein Brand führte zum Ende der Kleiderkammer Saarwellingen in der Wilhelmstraße 11. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14./15. Juni, hatten Unbekannte Kleider und Kartons vor dem Eingang angezündet.

Die Kleiderkammer in Saarwellingen war im Jahr 2015 ins Leben gerufen worden. Das Gebäude gehört der Gemeinde und schließt direkt an die ehemalige Feuerwache an. Anfangs diente sie dazu, Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen, die nach Saarwellingen kamen. Sie stand aber auch für Menschen aus der Gemeinde offen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf Unterstützung angewiesen waren.