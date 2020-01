In diesem Jahr ist Simbabwe das Thema : Vortreffen zum Weltgebetstag

Saarlouis/Dillingen/Saarwellingen Die kfd, katholische Frauengemeinschaft in den Dekanaten Saarlouis und Dillingen, bietet im Rahmen der Weltgebetstags-Vorbereitung eine Informationsveranstaltung für Multiplikatorinnen an. In diesem Jahr ist das afrikanische Land Simbabwe Thema des Weltgebetstags der Frauen am ersten Freitag im März.

Dazu gestalten in den Gemeinden lokale Gruppen Gottesdienste und themenbezogene Begegnungstreffen. Die Verantwortlichen vor Ort werden auf dem Treffen am Dienstag, 7. Januar, von 14.30 bis 18.30 Uhr in Saarwellingen im Pfarrheim St. Blasius mit den Hintergrundinformationen und Materialien zum Weltgebetstag vertraut gemacht, um diese dann in ihrer jeweiligen Gemeinde weiter geben zu können.