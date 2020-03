Polizei : Frech siegt: Kennzeichendiebe flüchten in Saarwellingen vor Polizei

Frech siegt: Kennzeichendiebe flüchten in Saarwellingen vor Polizei

Saarwellingen Mit überhöhter Geschwindigkeit und dann noch mit geklauten Kennzeichen hat ein Audi A8 am späten Dienstagabend einen Streifenwagen der Saarlouiser Polizei im Gewerbegebiet John in Saarwellingen überholt.

Als die Polizisten das Auto anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieses und flüchtete in Richtung Campus Nobel. Dort fuhr der Audi zunächst falsch herum in den Kreisverkehr dort und dann ebenso falsch in den nahe der Ford-Werke. Die Flucht über die B 269 und die Autobahn A 8 glückte. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses auf ein anderes Fahrzeug zugelassen und daher gestohlen war, berichtet die Polizei. Spuren wurden vor Ort gesichert.