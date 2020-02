Närrisches Treiben : Die Narren ließen es in der Festhalle so richtig krachen

Die Narren ließen es in der Festhalle so richtig krachen

Saarwellingen Rot-Weiße Funken Saarwellingen feiern eine ausgelassene Gala-Kappensitzung. Das Publikum dankt mit tosendem Applaus und lautem Alleh Hopp.

Die acht jungen Herren schleppten am Samstagabend zahlreiche Requisiten auf die Bühne, darunter Hüte, Jacken und Perücken. Dazu gesellten sich aufblasbare Gitarren und ein riesiges Radio. Von dem Aufbau bekam das närrische Publikum in der Festhalle in Saarwellingen nichts mit. Ausgelassen feierten sie auf Einladung der Rot-Weißen-Funken Saarwellingen mit der Galakappensitzung ihre Saalfastnacht. Auf der Bühne vor dem Vorhang stand Marcel Woll. Der junge Mann vom Karnevalsverein aus Kutzhof heizte dem Publikum ein – viele Jecken standen auf den Stühlen und ließen es ordentlich krachen. Zuschauen, aber auch kräftig mitmachen, das ist seit vielen Jahren die Devise bei der Vorsitzenden Gaby Lay und ihren aktiven Vereinsmitgliedern. Traditionell gibt es mit den Konsorten schön was auf die Ohren, nicht mehr wegzudenken ist der Flashmob, der das ganze Narrenvolk in der Festhalle bewegt.