Jugendarbeit Junge Talente laden zu Konzerten ein

So präsentieren die jungen Talente am Freitag, 20. Oktober, 18 Uhr, ihr musikalisches Können als Solisten und Solistinnen mit ihren Bands im Saarwellinger Veranstaltungslokal Flexibel in der Bahnhofstraße 61. Zum Abschluss der Projektwochen spielt die Erfurter Rock- und Popband Kimkoi am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr – ebenfalls im Lokal Flexibel. Zu beiden Veranstaltungen, an denen jeweils bis zu 100 Besucher und Besucherinnen teilnehmen können, ist der Eintritt frei. Jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, Telefon (01 60) 98 28 63 50.