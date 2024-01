Erstmals 1624 nachweislich erwähnt Naarwellingen feiert 400 Jahre Faasend – gelingt die Wette mit dem Bürgermeister?

Es ist der Nationalfeiertag, auf den ganz Narrwellingen wartet: der Greesentag am Fetten Donnerstag in der Faasendhochburg Saarwellingen. Seit Jahrzehnten ziehen junge und alte Greesen durch den Ort, um der Verwaltung den Schlüssel zum Rathaus abzujagen und selbst einige Tage lang zu regieren. Und in diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: Die Wellinger Faasend wird 400 Jahre alt. Gefeiert wird das mit einem ausgelassenen Fest, wie die Gemeinde mitteilt.