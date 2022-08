Big-Bands und mehr : 18. Jazzwerkstatt in Saarwellingen geht zu Ende

Der künstlerische Leiter Gilad Atzmon machte einen Gastauftritt mit dem Silent Explosion Orchester. Foto: Gerhard Alt

Saarwellingen Am Samstag haben die Combos der „students“ gespielt, am Sonntag gab es ein Big-Band-Meeting in der Werkshalle auf dem Campus Nobel. Damit ist die 18. International Jazzwerkstatt zu Ende gegangen.