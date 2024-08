SAARWELLINGEN Der Jazz ist in der alten Backsteinhalle zurück

Der Jazz ist zurück in der alten Werkshalle auf dem Campus Nobel. Im vergangenen Jahr musste er kurzfristig umziehen. Musiker und Gäste sind gerne wieder gekommen, und das Doppelkonzert der Jailhouse Bigband und des Silent Explosion Orchestra bot facettenreiche Bigbandmusik von guter Unterhaltung über Swing bis zu ausgefeilten zeitgenössischen Arrangements – und zwar von beiden Bands. Die Jailhouse Bigband unter Leitung von Thomas Graf machte den Anfang mit drei rasanten Stücken, als gelte es, die International Jazzwerkstatt, in der Bebop oft zu hören ist, standesgemäß zu eröffnen. So wurde als Opener der „Basically Blues“ von Buddy Rich inszeniert, ähnlich auch George Gershwins „Fascinating Rhythm“ bei dem zeitweise nur die Blechbläser spielten. Die Band erwies sich Experimenten und Rhythmuswechseln gewachsen, die Solisten spielten nicht nur brav einstudiert, sondern mit eigenem Ausdruck. Mit der Sängerin Christina Meißner kamen Titel aus dem großen Repertoire der Band auf die Bühne – von „Bei mir bist Du schön“ über „Sir Duke“ bis „Amazing Grace“, wobei gerade letzterer Song (eigentlich ein Kirchenlied) sehr ungewöhnlich vom Bandleader Graf arrangiert war. Christina Meisner ließen ihre Dynamik und ihre Emotionalität jederzeit trefflich mit den Musikern interagieren.