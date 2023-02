Bigbandmusik : Bigbandmusik zu hören in Schwarzenholz

Die 20 Musiker der Jailhouse Bigband spielen klassische und moderne Swingtitel, Funk, Latin, Rock/Pop und Fusion. Foto: Wolfgang Birkenbach

Schwarzenholz Die in Saarwellingen sesshafte Jailhouse Bigband tritt am 11. März in der Schulze-Kathin-Halle auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis erwartet Interessierte an Bigbandmusik am Samstag, 11. März, in Schwarzenholz. Die in Saarwellingen sesshafte Jailhouse Bigband lädt zu einem Konzert in die Schulze-Kathrin-Halle ein.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl klassische als auch moderne Swingtitel, aber auch Funk, Latin, Rock/Pop und Fusion umfasst, konnte die Jailhouse Bigband ihr Publikum bereits in zahlreichen Veranstaltungen begeistern. Nun freuen sich die über 20 Musikerinnen und Musiker mit ihrer Sängerin Christina Meissner und ihrem musikalischen Leiter Thomas Graf darauf, ihr hochwertiges Bigband-Programm präsentieren zu können.