Interview Manfred Schwinn : Herausforderungen gemeistert

Manfred Schwinn wünscht sich, dass Projekte in seiner Gemeinde bewältigt werden.

Was waren im Rückblick auf 2021 die drei Themen, die das Leben in Ihrer Gemeinde am meisten bestimmt haben?

MANFRED SCHWINN Das größte Thema 2021 war natürlich weiterhin die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Aufgaben für die Verwaltung und natürlich die jeweiligen Verordnungen, die von den BürgerInnen beachtet werden mussten. Die Arbeit der Verwaltung wurde zudem durch die Herausforderungen aus dem Investitionshaushalt bestimmt. Die im Zuge der Pandemie und deren Folgen erlahmte Kultur- und Vereinsarbeit war natürlich eine große Herausforderung für alle Ehrenamtlichen, aber auch für die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes der Gemeinde.

Was wird Ihnen persönlich von 2021 besonders in Erinnerung bleiben, worauf sind Sie stolz oder was hat Sie besonders geärgert?

SCHWINN Die vorgenannten Folgen der Pandemie stellten die Kommunen vor große Herausforderungen/Anforderungen. Hier hätte ich mir eine bessere Kommunikation zwischen Landesregierung und Kommune gewünscht. Dank der tollen Unterstützung durch ehrenamtliche HelferInnen, Organisationen und auch MitarbeiterInnen der Verwaltung konnten wir die an uns gestellten Herausforderungen sehr gut meistern.

Wie, denken Sie, wird die Corona-Pandemie im kommenden Jahr das Leben in Ihrer Gemeinde beeinflussen? Was hat sich in zwei Jahren Pandemie schon recht gut eingespielt im alltäglichen Umgang mit Corona?

SCHWINN Ich persönlich glaube, dass uns die Pandemie auch in 2022 weiter begleiten wird. Unser Ziel muss es sein, allen Menschen eine Impfung plus Anschlussimpfung zu ermöglichen – bisher sind wir hierbei auf einem guten Weg. Eine allgemeine Impfpflicht lehne ich jedoch ab. Diesen Schritt hätte man, meiner Meinung nach, direkt am Anfang der Pandemie besser vorbereiten müssen.

Was sind Ihrer Meinung nach die drei größten Projekte für 2022 in Ihrer Gemeinde?

SCHWINN In der Gemeinde Saarwellingen haben wir einige große Investitionsprojekte geplant. Gemeinsam mit dem Gemeinderat werden diese im Zuge der Haushaltsberatungen besprochen. Aber auch viele Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von bestehender Infrastruktur sind in 2022 weiter zu planen, voranzutreiben und auch durchzuführen.

Was wünschen Sie sich, Ende 2022 als die schönsten Ereignisse und Erlebnisse des Jahres in Ihrer Gemeinde berichten zu dürfen?