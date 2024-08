SAARWELLINGEN Faszinierend, beeindruckend, inspirierend

Schön, dass die Konzerte der Internationalen Jazzwerkstatt wieder in der alten Werkshalle auf dem Campus Nobel sind, haben alle gesagt. Die Halle strahlt einen Lost-place-Charme aus, war für die Konzerte aber mit sehr guter Licht- und Tontechnik ausgestattet. Vor dem letzten Konzert am Sonntagabend dauerte der Soundcheck zwar lange, aber für den Afrobeat der Band von Nora Kamm hat sich die Mühe allemal gelohnt. Das klein gewordene Publikum klatschte, sang und tanzte die afrikanischen Rhythmen mit. Nora Kamm sagte: „In Saarwellingen habe ich Saxofon gelernt.“ Die Schule von Gilad Atzmon ist in ihrem Spiel und Ausdruck unverkennbar. Ähnlich werden die aktuell 70 Teilnehmenden an den Workshops etwas mitnehmen. Am Samstagabend führten sie vor, was sie die Woche über bei den 17 international anerkannten Dozenten gelernt hatten und wofür sie auch in den abendlichen Jamsessions geübt hatten. Dabei traten Sie in Combos mit lustigen Namen auf. Da war spürbar, dass alle – unabhängig von ihrem Können und ihrer Herkunft – ernst genommen wurden.