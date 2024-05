Einstimmiger Beschluss im Haushalt Saarwellingen will 15 Millionen Euro ausgeben – wofür das Geld investiert wird

Saarwellingen · Der Saarwellinger Rat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für 2024 beschlossen. Trotz eines Defizits von rund 4,5 Millionen Euro wird die Gemeinde rund 15 Millionen Euro investieren – fast doppelt so viel wie vergangenes Jahr. In welche Projekte das Geld fließen soll.

14.05.2024 , 09:45 Uhr

So soll die neue Kita laut den Plänen des Architekturbüros BHK aus Saarlouis von vorne aussehen. Rechts sind die Krippenplätze vorgesehen. Für den weiteren Bau plant die Gemeinde Saarwellingen dieses Jahr mit Kosten von rund sechs Millionen Euro. Foto: BHK Architekten GmbH