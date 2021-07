Harald Bischoff aus Reisbach züchtet Pferde : Mutterliebe statt Rennerfolg

Auch Pferde lieben es zu kuscheln. Mama Acuarela schmiegt sich ganz eng an ihr Hengstfohlen. Foto: Harald Bischoff

Reisbach In Reisbach wurde ein zuckersüßes Fohlen geboren. Kommt es nach seinen Eltern, sind spätere Erfolge auf der Rennbahn garantiert.

„Mutterliebe“ – diesen Titel hat Harald Bischoff aus Reisbach seinen Fotos gegeben, die er an unsere Redaktion geschickt hat. Darauf zu sehen ist ein erst wenige Tage altes Hengstfohlen und seine Mutter, die sich rührend um den Nachwuchs kümmert.

Tierkinder – zweifelsohne sind sie immer süß und erregen Aufmerksamkeit. Bei Harald Bischoff mischen sich zur Verliebtheit in das Fohlen auch etwas Stolz und eine große Portion Hoffnung. Denn der pensionierte Justizvollzugsbeamte aus dem Saarwellinger Ortsteil hat sich vor mehr als drei Jahrzehnten dem Pferderennsport verschrieben – und möchte gerne einen Einblick in sein nicht alltägliches Hobby geben.

„Früher war der Galopprennsport nur den Königen, Reichen und Schönen vorbehalten. Doch inzwischen ist er offener geworden und selbst ich, weder schön noch reich, betreibe ihn“, scherzt Bischoff. Dazu gekommen ist er durch einen eher zufälligen Besuch auf einer Pferderennbahn. Obwohl er im rheinland-pfälzischen Zweibrücken geboren wurde, in dem neben Rosen auch Pferde eine bedeutende Rolle spielen, hatte Bischoff viele Jahre lang „normale“ Hobbys wie Fußball, Tischtennis oder Wandern. Mittlerweile nimmt der Pferdesport täglich mehrere Stunden täglich ein. Denn Bischoff ist Züchter, Besitzer, Wetter und Förderer zugleich – weltweit digital, und, wenn nicht gerade Corona ist, auch persönlich unterwegs.

Seit gut 30 Jahren ist er an unzähligen Rennpferden von Anteilsprozenten bis zum eigenen Galopper beteiligt und kann auf etliche Tiefs aber auch herausragende Erfolge zurückblicken. Darunter, erzählt er, sind Siege und Platzierungen auf internationaler Ebene. „Ich habe durch meinen Sport und die damit verbundenen Reisen in Europa und Übersee viel gesehen und eine Menge Erfahrungen gesammelt“, sagt er.

Neben den sportlichen Erfolgen, die Bischoff viele Jahre feierte, wollte er vor einigen Jahren in die Zucht einsteigen. Sein Zuchtvorhaben führte ihn in die Normandie. Dort, erklärte er, stimmen die Bedingungen, diese Region liegt ihm am Herzen. Für seine Zucht hat er sich im November 2015 die damals 18 Monate alte Stute Acuarela ausgesucht. Neben den Papieren, verrät er, hat ihn auch der Augenschein überzeugt. Der Preis allerdings, ein kleiner vierstelliger Betrag, ließ ihn zweifeln. „Ich hatte mit einem deutlich höheren Kaufpreis gerechnet, bekam sehr schnell den Zuschlag.“ Aber ein Experte, zugleich ein Agent, mit dem Bischoff freundschaftlich verbunden war, gratulierte ihm zu dem „Schnäppchen“. Und die von vielen unterschätzte, kleine Stute, berichtet Bischoff, entwickelte sich zunächst als großartiges Rennpferd mit zahlreichen Erfolgen.