Kostenpflichtiger Inhalt: Faasend im Landkreis Saarlouis : An diesem Fetten Donnerstag gab’s Greesen nur online zu sehen

Gero Müller-Adams, Vorsitzender der Gold-Blauen Funken, verfolgte mit Anne-Marie und Norbert Müller-Adams den Auftakt (von links). Foto: BeckerBredel

Saarwellingen Diese Faasend wird in die Geschichtsbücher eingehen, denn sowas gab es noch nie! Fetter Donnerstag in Saarwellingen: Da brennt normalerweise die Luft, da ziehen die Greesen um das Rathaus und gefeiert wird bis tief in die Nacht.