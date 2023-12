Worldwide Candle Lighting Day Ein Licht geht um die Welt, um Sternenkindern zu gedenken

Funkelnde Weihnachtsbeleuchtung und flackernde Kerzen gehören zur Weihnachtszeit dazu und sorgen vor allem in den dunkeln Abendstunden für Gemütlichkeit. Doch jedes Jahr, am zweiten Sonntag im Advent, hat gerade dieser Kerzenschein eine ganz andere Bedeutung. Auf der ganzen Welt zünden Familien an diesem Tag um 19 Uhr Ortszeit eine Kerze an ihrem Fenster an und lassen ein Lichterband rund um den Globus entstehen. Es ist ein Symbol des Erinnerns und ein Zeichen dafür, dass jemand fehlt. Denn jede einzelne dieser Kerzen steht für ein Kind, das gestorben ist – ein sogenanntes Sternenkind.