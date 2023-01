Fastnacht : Gold-Blaue-Funken feierten ihre Kappensitzung mit Besonderheit

Die Saarwellinger Karnevalsgesellschaft Gold-Blaue-Funken feierte in der Schulze-Kathrin-Halle – hier der Auftritt der Jugendgarde. Foto: BeckerBredel

Schwarzenholz Die Gala-Sitzung der Gold-Blauen-Funken in Schwarzenholz fand am Samstag erstmals in der Schulze-Kathrin-Halle statt. Die Narren feierten dort ihre erste Kappensitzung seit zwei Jahren unter dem Motto „Alleh Hopp – Wellingen steht Kopp“ mit einem tollen Programm. Nach Einmarsch und Begrüßung, bei der sich auch das aktuelle Saarwellinger Prinzenpaar – Prinz Sergej Offizier aus der Gegend vom alten Kloster mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Marina aus dem Wellinger Wald vom Hof der Bärin – vorstellte, startete das Programm mit den Tanzmäusen, der jüngsten Tanzgruppe. Der Auftritt, der als „Party unter dem Meer“ im Programm aufgeführt wurde, sorgte für viel Applaus.