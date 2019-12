„Direkt an der Wohnbebauung“ : SPD will Infoveranstaltung zu Rastplatz

Fraktion bringt Antrag für nächste Gemeinderatssitzung in Saarwellingen ein. Kritik an Lärm und Nähe zu Häusern.

Saarwellingen Der geplante Rastplatz an der A8 zwischen den Auf- und Abfahrten Saarwellingen und Schwalbach/Hülzweiler war in der Vergangenheit schon öfter ein (Streit-)Thema (die SZ berichtete). Nun wollen die Sozialdemokraten im Saarwellinger Gemeinderat eine öffentliche Informationsveranstaltung hierzu. Laut Fraktionschef Stefan Kutscher wird der SPD-Antrag, eine solche Veranstaltung durchzuführen, in der nächsten Gemeinderatssitzung am Freitag 20. Dezember behandelt.