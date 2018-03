später lesen Wandertour Gemeinsame Wandertour an der Cloef Teilen

Twittern







Eine gemeinsame Trekkingtour „Saarschleife mit Baumwipfelpfad“ veranstalten am Mittwoch, 4. April, die Gemeinden Saarwellingen, Ensdorf und Wadgassen für Familien, Kinder und Jugendliche in den Ferien. Nach der Ankunft in Mettlach geht es zunächst durch die „Keuchinger Schweiz“ zum Aussichtspunkt Cloef und auf den Turm des neuen Baumwipfelpfads. Im Anschluss geht es weiter auf dem Premiumweg Cloefpfad zur Saar. Mit der Fähre Welles überqueren die Teilnehmer den Fluss und wandern zum Ausgangspunkt. Dort bleibt noch ein wenig Zeit für einen Bummel durch Mettlach. Treffpunkt zur Abfahrt nach Mettlach ist um 9.30 Uhr beim Haus der Jugend in Saarwellingen. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Kosten: acht Euro. Von Nicole Bastong