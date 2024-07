Konstituierende Sitzung Gemeinderat hat gewählt – das sind die neuen Beigeordneten von Saarwellingen

Auch der Name des zweiten Beigeordneten ist in der Gemeinde bekannt. Mit 24 Ja- und acht Nein-Stimmen wählte der Rat Stefan Kutscher (SPD) ins Amt. Kutscher war in den vergangenen fünf Jahren bereits der Vorsitzende der Fraktion und wird diese Funktion auch in der neuen Wahlperiode weiter ausüben.