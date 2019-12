Gemeinderat Sarwellingen : Im Rat wird auf das Jahr zurückgeblickt

Saarwellingen Der Gemeinderat Saarwellingen kommt am Freitag, 20. Dezember, um 17.30 Uhr in der Festhalle in Saarwellingen, Wilhelmstraße, zum letzten Mal für dieses Jahr zusammen. Zu Beginn findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red