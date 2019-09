Ratsitzung : Nalbacher dürfen Grünschnitt bringen

Saarwellingen Rat beschließt: Saarwellingen kooperiert bei Annahmestelle. Außerdem soll Verkehr im Ort endlich sicherer werden.

Einen gemeinsamen Sammelplatz für Grünschnitt aus privaten Haushalten stellen die Gemeinden Saarwellingen und Nalbach ab dem 1. Januar 2020 bereit. Der Satzung und öffentlich-rechtlichen Vereinbarung stimmte der Rat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu. Was unter anderen an Baum-, Hecken- und Grünschnitt, Laub und Gras anfällt, können die Einwohner beider Gemeinden künftig zur Sammelstelle Saarwellingen bringen. Die wird auf dem Gelände der ehemaligen Kompostieranlage errichtet, gleich neben dem Saarwellinger Betriebshof am Primsener Weg.