Gemeinderat Saarwellingen : Mit einem Bebauungsplan gegen „gewerbliche Prägung“

Saarwellingen Saarwellinger Rat hat beschlossen: Teilbereich der Bahnhofstraße soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Grünes Licht für neues Bauland auf dem Campus Nobel.

Der Gemeinderat Saarwellingen hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für etwa 20 neue Baugrundstücke im Bereich Campus Nobel frei gemacht. Jeweils einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder dafür die Teiländerung des Flächennutzungsplanes und die 3. Änderung des Bebauungsplanes. Laut Gemeinde befindet sich die Fläche südlich des Nelly-Sachs-Weges, anschließend an die Alfred-Nobel-Allee. Es handelt sich um eine Brache „ohne jegliche Grünstrukturen“, die im Flächennutzungsplan bisher als „Fläche für Wald“ dargestellt wurde. Der Erschließungsträger könne nun die Grundstücke an private Häuslebauer vermarkten, so die Gemeinde. In dem Bereich wird dann auch eine Straße gebaut.