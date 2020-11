Gemeinderat Saarwellingen tagt : Steuersätze, Bürgerbus und mehr im Rat

Saarwellingen Was bei der nächsten Sitzung, wegen Corona weiterhin in der Festhalle, unter anderem auf dem Programm steht.

Der Gemeinderat Saarwellingen tagt am Donnerstag, 19. November, ab 17.30 Uhr in der Festhalle. Vor Beginn ist eine Fragestunde für die Einwohner anberaumt. Zu beschließen hat der Rat über die Genehmigung einer Niederschrift sowie über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 und Entlastung des Bürgermeisters. Außerdem steht die Festsetzung der Realsteuerhebesätze und der Erlass einer Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 an, die Umstellung der Grundsteuerbescheide auf Dauerbescheide und die weitere Erhebung von Vergnügungssteuern durch die Gemeinde Saarwellingen nach dem 31.Dezember 2020..