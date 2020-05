Stein des Anstoßes: die geschlossene Toiletten an der Fischerhütte an der Weiheranlage in Schwarzenholz. Foto: Ulrike Paulmann

Saarwellingen Toiletten-Ärger: Fraktionen beenden Zusammenarbeit mit stellvertretendem Ortsvorsteher in Schwarzenholz

Der Ärger um die geschlossenen Toiletten an der Weiheranlage am Jungenwald in Schwarzenholz zieht weiter Kreise: Die FWG teilte am Freitag mit, dass die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler Gemeinschaft FWG Saarwellingen und die FWG-Ortsratsfraktionen Saarwellingen und Reisbach ab sofort die Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher in Schwarzenholz, Rudolf Schweitzer (er ist FWG-Mitglied), beenden. Grund sei sein Verhalten in jüngster Vergangenheit mit der Einreichung einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Saarwellinger Bürgermeister und sein Auftreten in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am 14. Mai im Zusammenhang mit der Schließung der Toilettenanlage an der Fischerhütte.