SC Reisbach „Und jetzt reißen wir den Bau ab“ (mit Bilder-Galerie)

Die Stimmung bei den Fußballern des SC Reisbach war am Sonntagabend trotz Regenwetters am Überkochen. Kein Wunder, denn schließlich waren die SC-Kicker gerade Meister der Verbandsliga Süd/West geworden. Der souveräne Spitzenreiter hatte am Nachmittag seine Partie vor 250 Zuschauern beim FC Brotdorf mit 1:0 gewonnen. Dies alleine hätte noch nicht zum Titelgewinn gereicht, doch Verfolger 1. FC Riegelsberg patzte wenig später zu Hause im Verfolgerduell gegen den Tabellen-Dritten 1. FC Reimsbach – er verlor mit 1:3. Dadurch stand fest: Der SC Reisbach ist der erste Fußball-Meister der Saison 2022/2023 im Saarland.